Депутаты Омского горсовета согласились на перевод «Тепловой компании» из статуса муниципальной в акционерное общество

Фото: сайт компании.

На последнем заседании Омского горсовета депутаты рассмотрели вопрос о включении МП города Омска «Тепловая компания» в план приватизации на следующий год для проведения реорганизации. Отметим, что мероприятия проводят в рамках указа президента РФ, согласно которому все убыточные муниципальные предприятия необходимо акционировать: с 1 января 2021 года МУПам запрещено присутствовать на конкурентных рынках. Убыточную организацию государству содержать невыгодно: со временем она и ей подобные предприятия должны будут самостоятельно поправлять свое финансовое положение. Например, сделать свои тарифы коммерческими, то есть с прибылью, а не убыточно-социальными, как сейчас. Как бы ни было в будущем, сейчас убытки достигли 445 тысяч рублей. В ответ на решительные шаги по рывку в коммерчески конкурентный рынок у некоторых из депутатов возникли сомнения.

- Это не частная лавочка — это важный объект для обеспечения социальных объектов теплоснабжением, поэтому это предприятие должно принадлежать городу. Понятно, что, наверное, непростая финансовая ситуация ведет к этому шагу. При акционировании, скорее всего, у компании появится больше возможностей, в том числе можно будет брать кредиты. Но главное, чтобы предприятие не стало политической или экономической игрушкой в чьих-то руках и не превратилась в частную кормушку. Я хочу напомнить, что депутаты пятого созыва в полях стояли, не побоюсь этого слова, чтобы «Омскэлектро» осталось принадлежать городу. Необходимо, чтобы “Тепловая компания“ осталась в управлении города, мэра города, — отметил депутат Сергей Дроздов.

По мнению народного избранника, юридическая служба города и городского Совета должна проработать пункты устава, которые не позволят так просто отдать компанию коммерсантам. Плюс в совет акционеров обязательно должны входить представители госорганов, в каком количестве - Дроздов не уточнил.

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