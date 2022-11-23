Никто заявления не писал: омская полиция прокомментировала слухи об административной вине парня, спасшего из авто-плена пса

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После вчерашнего инцидента в Омске с вызволенной из трехдневного плена собаки, которую на трое суток оставили в холодном салоне, по городу поползли нелепые слухи. В частности, некоторые омичи стали распространять информацию о том, что виноватым сделают спасителя питомца. Напомним, что в запертой машине по улице Ватутина в Омске пес просидел трое суток - так говорят очевидцы. Замерзшего и напуганного, его оттуда достал молодой омич, который сумел вскрыть машину при помощи лески.

Мужчина сразу взял собаку и пошел в пункт полиции - писать заявление на хозяев. Парень прокомментировал, что документ не торопились принять. В принципе, вполне логично - дело же как-то потом закрыть нужно, а как? Хозяев пересажать? - Да, поступили, они мягко скажем, не гуманно. Но волокиты документов теперь не избежать.

А дальше начались чудеса. Да, мы любим излишне поругать полицию, чиновников и прочих служащих - не работают, не хотят, воруют. И дело бы, действительно, получило широкий резонанс, если бы правоохранители в противовес еще бы обвинили спасителя во вскрытии автомобиля. Но официальный комментарий звучит по-другому.

- В отдел полиции № 2 УМВД России по городу Омску 22 ноября поступило сообщение от граждан о том, что в закрытом автомобиле на улице Ватутина находится собака. По указанному адресу прибыли сотрудники полиции. Полицейский установил владельца автомобиля и выяснил, что тот выехал в другой город. Домашнего питомца по кличке Лаки оставил знакомому на передержку. Последний пояснил, что регулярно кормит и гуляет с собакой, однако оставить у себя дома не может, так как его животные агрессивно реагировали на нового пса, в связи с чем несколько дней собака провела в машине. Участковый вызвал мужчину с работы, но пока гражданин добирался до места, один из граждан вскрыл автомобиль и достал собаку. В настоящее время животное находится у волонтеров. Ветеринары осмотрели собаку, помощи специалистов Лаки не требуется.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

На вопрос, не грозит ли что-то парню за вскрытие, там же сообщили:

- Заявлений по этому поводу от владельца авто не было.

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