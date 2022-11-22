Житель Омска спас собаку, просидевшую в закрытой машине три дня

На данный момент судьба спасителя неизвестна. Ему может грозить как минимум административное наказание. Фото: паблик «Инцидент Омск» во «ВКонтакте»

Накануне в паблике «Инцидент Омск» появился пост с криком о помощи. Его автор сообщил, что в закрытой машине с иногородними номерами, стоящей во дворе многоэтажки на Левобережье, уже третий день сидит собака.

- Во дворе дома Ватутина,15 уже несколько дней стоит машина с запертой внутри собакой. Может кто узнал машину, хозяина, или знает как действовать в такой ситуации. Вызвали участкового и милицию, машину не имеют права вскрывать, ищут хозяина. Но собака уже как минимум 3 дня там. Зоозащитники придите на помощь!, - написал автор поста.

Неравнодушные омичи вызвали полицию, но никто не приехал. В ведомстве сказали ждать участкового, но и тот не пришел. Тогда горожане решили сами пойти в отдел.

- Пришли в отдел. Участковый дозвонился до хозяйки (она находится в другом городе в роддоме). Она начала нам заливать, что собака накормлена, напоена, сказала, что сводили собаку, собаки подрались и они ничего умнее не придумали, как посадить одну из собак в машину, - рассказали очевидцы.

По словам свидетелей, один из омичей сам открыл авто, использовав леску, и достал голодное и напуганное животное. Позже на место все-таки прибыла полиция и телевидение. Хозяева собаки так и не приехали. Что произошло дальше, пока неизвестно. «КП-Омск» продолжит следить за развитием событий.