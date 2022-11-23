В омской «Тепловой компании» прокомментировали инцидент с падением школьницы в кипяток

Фото: СУ СК РФ Омской области.

В Омске после инцидента с падением 12-летней школьницы в яму с кипятком, из которой она едва выбралась и получила обширные ожоги первой степени, прокомментировали представители омской «Тепловой компании», ответственные за аварийный участок. Сотрудники сообщили, что повреждение устранено. Сообщение о порыве теплотрассы между домами №25 и 27 на улице Карбышева поступило накануне, 22 ноября, в 16:40. В это же время в кипяток и упала, собственно, девочка. То есть, если верить коммунальщикам, обжигающая вода натекла в считанные секунды. - Сразу на место повреждения трубопровода выехала аварийная бригада МПТК, - уточнили в организации. - МП города Омска «Тепловая компания» окажет всю необходимую помощь пострадавшему ребенку. Пока специалисты ехали, все и произошло. Причем девочка не могла выбраться сама в тяжелой и мокрой одежде, к тому же травмированная. Выбраться школьнице помогла подруга, после чего девочку госпитализировали с обширными ожогами 1 степени.

По приезду, в 17:00 специалисты отключили тепловые сети, установили ограждения и откачали воду. Сейчас повреждение устранено. Быстрое устранение течи все равно не повлияло на решение следственного комитета Омской области. Следователи завели уголовное дело по статье «Халатность». В инциденте также разбирается региональная прокуратура.

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