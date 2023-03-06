Водитель «Ауди» сбил насмерть пешехода, перебегавшего дорогу возле омского Автодора

Фото: УМВД России по Омской области

6 марта около половины девятого вечера возле СибАДИ произошло ДТП с участием седана и пешехода. Подробности рассказывает УМВД по Омской области.

- Водитель автомобиля «Ауди», мужчина 1981 г.р., в районе строения № 5 по проспекту Мира допустил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте, - уточнили в полиции.

Действительно, омич перебегал дорогу, хотя мог бы воспользоваться подземным переходом. Такая спешка стоила мужчине жизни.

По информации оперативников, от полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

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