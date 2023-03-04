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Происшествия4 марта 2023 11:25

Газелька перевернулась после столкновения с «Тойотой» в центре Омска

Авария произошла на трамвайных путях по улице Маршала Жукова
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: «Инцидент Омск»

Фото: «Инцидент Омск»

ДТП с перевернувшимся автомобилем произошло 4 марта в центре Омска. Фотографиями с места события поделились подписчики группы «Инцидент Омск».

- Авария на Жукова, один из автомобилей перевернулся, все живы, - прокомментировал автор поста.

На кадрах видно, что после столкновения с автомобилем «Тойота Камри» перевернулась Газель. Грузовой автомобиль лежит на боку прямо на трамвайных путях. У седана повреждена задняя права дверь.

Фото: «Инцидент Омск»

Фото: «Инцидент Омск»

По информации Госавтоинспекции, пострадавших в аварии действительно нет. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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