Кабинет начальных классов загорелся в омской школе №56

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

1 марта в пять часов вечера на пульт дежурного пожарной службы пришло сообщение о возгорании. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Огонь охватил 10 квадратных метров одного из кабинетов школы №56, расположенной на улице Масленникова. По приезде пожарных задымление было обнаружено на первом этаже здания.

В 17:19 ликвидация открытого горения. Эвакуированы 36 детей и 11 взрослых.18.13 ликвидация последствий пожара, - уточнили в профильном ведомстве.

От МЧС России были задействованы 7 единиц техники и 34 человек личного состава.

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