Бесплатная автомойка: на улице Кирова из-под земли забил гейзер на автомобили омичей

Фото: стоп-кадр видео «ЧП Омск»

28 февраля на пересечении улиц 4-й Рабочей и Кирова из-под земли забил фонтан горячей воды. Видео масштабной коммунальной аварии появилось в группе «Инцидент Омск».

Омичи не припомнят таких гейзеров. Событие, особенно в зимний период, для всех стало предметом любопытства, поэтому очевидцы делятся в соцсетях кадрами. А на них видно, как столб воды поднимается на несколько метров над землей, проливая проезжую часть.

ЧП на коммунальных сетях спровоцировало пробку в районе остановки общественного транспорта. Однако некоторые сумели воспользоваться случаем. На одном из видео, снятым очевидцем, видно, как автомобиль стоит на аварийке под струящимся потоком воды. В комментария в соцсетях многие также высказали предложение доехать до места аварии и помыть машину.

А между тем, пока все собирались, коммунальщики прибыли на место и сейчас устраняют последствия ЧП.

- Давление в трубопроводе спало, аварийные службы приступили к ремонту. Помимо этого, восстановлено движение транспорта по двум полосам, - уточнили в горадминситрации.

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