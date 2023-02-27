Омичи боятся обрушения еще одного дома - теперь на улице Профинтерна

Фото: стоп-кадр видео «Вести.Омск»

О возможной трагедии рассказали жители дома по улице Профинтерна в Омске. Омичи обратились в программу «Вести.Омск», чтобы придать огласке их плачевное положение: жилое здание может рухнуть.

Соседи уже не знают, куда обратиться со своей бедой. Дом аварийным власти признавать не хотят, управляющая компания ничего не предпринимает. Все разводят руками, тем временем трещины на стенах превращаются в щели, в которых «гуляет» ветер.

Съемочной группе в управляющей компании так и не дали комментарий о состоянии дома, однако на историю уже отреагировали в Госжилинспекции и областной прокуратуре.

- Госжилинспекция взяла на контроль информацию о трещине, которая образовалась в доме на ул. Профинтерна. Сообщение, опубликованное в СМИ, уже зарегистрировано. Будут проведены контрольно-надзорные мероприятия в рамках законодательства, - уточнили в ведомстве. Проверку также организовала прокуратура.

Между тем, страх омичей имеет место быть. Ведь 12 августа 2022 года в Омске рухнули две стены жилого дома в Нефтяниках. Тогда, как сообщали официальные органы, пострадавших и погибших не было. По зданию также шли трещины, а жители не могли добиться справедливости.

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