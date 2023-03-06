«Юза-Инвест», утопающая в уголовном деле, передала газопроводные сети в собственность Омской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Газопроводные сети, которые принадлежали ООО «Юза-Инвест», переданы в собственность Омской области. С чем связано такое решение не уточняется, но можно предположить, что главным фактором послужило уголовное дело.

Напомним, на руководителя компании Дмитрия Панченко заведены уголовные дела о мошенничестве. Как полагает следствие, организация брала у омичей деньги за догазификацию частных домов, когда эта услуга предоставляется бесплатно в связи с приказом президента Владимира Путина. По данным следкома, похищено около 4 млн рублей.

Свои обязательства компания не выполняла на протяжении нескольких лет. Так, была подана 6381 заявка, а фактически работы были выполнены на 26 объектах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оперативники задержали директоров «Межоблгаза» и «Юза-Инвест» за мошенничество с догазификацией

Обманным путем с абонентов собрали почти 4 млн рублей за работы, которые финансируются государством (подробнее)