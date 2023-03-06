Омский «Авангард» вышел вперед в серии, обыграв новосибирскую «Сибирь»

Фото: стоп-кадр видео КХЛ

Третий матч первого раунда плей-офф завершился для омского «Авангарда» второй победой. 6 марта в Новосибирске «ястребы» обыграли местную «Сибирь» со счетом 4:3.

Первая шайба прилетела омичам уже на третьей минуте, однако через пять минут «Авангарду» удалось сравнять счет с помощью Сергея Толчинского. Далее команду вывел вперед Владимир Ткачёв, во втором периоде отличился Корбан Найт, а на 43-й минуте Сергей Толчинский оформил дубль.

Отметим, что счет в серии сейчас 2:1 в пользу «ястребов». Следующая игра, которая также пройдет в Новосибирске, запланирована на 8 марта.

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