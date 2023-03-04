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Спорт4 марта 2023 13:25

Омский «Авангард» выиграл у новосибирской «Сибири» второй матч плей-офф со счетом 4:1

Следующая встреча на «G-Drive Арене» 10 марта
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: стоп-кадр видео ХК «Авангард»

Фото: стоп-кадр видео ХК «Авангард»

Второй домашний матч омского «Авангарда» с новосибирской «Сибирью» принес ястребам победу. Матч 4 марта завершился со счетом 4:1.

Авторами победных шайб стали Пайгин, Наиль Якупов, Сергей Толчинский, Павел Дедунов. От новосибирцев вновь отличился Александр Шаров.

Напомним, это второй матч команд в плей-офф. Первый завершился победой соседей. Следующая встреча пройдет в Новосибирске 6 марта.

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