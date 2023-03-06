В Омске бывший судебный пристав отделался условным сроком за взятку в 160 тысяч рублей

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Омске вынесли приговор бывшему судебному приставу и его знакомому — индивидуальном предпринимателю. Их обвиняют во взяточничестве.

Как установили суд и следствие, с сентября по декабрь 2021 года экс-пристав получил через знакомого предпринимателя, занимающегося предоставлением юридических услуг, взятку в размере 160 тысяч рублей. За эту сумму мужчина должен был прекратить исполнительные производства в отношении клиента приятеля из-за якобы невозможности взыскания задолженности в размере 1,4 миллиона рублей.

— По инициативе следствия у пристава арестовано имущество в виде денег, обнаруженных при обыске, 460 тысяч рублей и 1 тысяча долларов, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Вину свою подсудимые признали частично.

Советский районный суд приговорил экс-пристава к 2 годам 6 месяцам условно, ее приятель отделался 1 годом 6 месяцами условно. Кроме того, каждый из них должен будет выплатить штраф в размер 100 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Громкое дело: за взятку 300 тысяч рублей омский суд отправил экс-главу городского УМВД Евгения Быкова в колонию на 10 лет

Уволенный начальник прослужил в Омской полиции 25 лет и крышевал интим-салоны, за что был приговорен к 10 годам колонии и 20 млн штрафа(подробнее...)