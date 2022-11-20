Омскому стадиону «Красная звезда» изменят не только внешний вид, но и привычное название

Фото: СуперОмск.

О том, что стадион «Красная звезд» передается на баланс регионального правительства, общественности сообщили 15 ноября 2022 года. Основная причина смены учредителя - невозможность городской администрации привлечь необходимый объем средств в реконструкцию устаревшего объекта. И вот, пять дней спустя, в омских СМИ опубликовали визуализацию нового стадиона. Об этом сообщает «СуперОмск».

Планы регионального минспорта по уличному стадиону «Красная звезда» - грандиозные. Стадион будут готовить под будущий футбольный клуб «Иртыш», и «Красную звезду» перестроят в соответствии с требованиями к проведению международных соревнований.

Фото: СуперОмск.

На месте уличного стадиона, который уберут вовсе, построят футбольную арену на 15 тысяч мест. Согласно эскизам, будущий объект еще и сменит вывеску «Красная звезда» на «Иртыш». Хотят ли будущие болельщики таких кардинальных изменений, у них не спросили. На площадке организуют фитнес-центр с бассейном протяженностью в 25 метров, скалодромом, тремя футбольными полями, раздевалками и прочим. В южной‌ части комплекса расположится детская академия футбола, учебный‌ блок при академии, столовая, общежитие для учащихся. Юные футболисты будут здесь жить. Вокруг расположится парковка почти на 1700 автомобилей.

- Центральное ядро – футбольный стадион на 15 058 зрительских мест. Футбольное поле имеет габариты 120 на 80 метров. Зрительские трибуны располагаются с северной‌, восточной‌ и западной‌ сторон стадиона. Трибуны размещены на отметке на 2 метра выше от уровня поля. В объеме подтрибунного пространства располагаются встроенные помещения для подготовки спортсменов к играм, а также обеспечения комфортного пребывания зрителей‌ на стадионе в период соревнований, - приводит источник цитату архитектора Александра Забелло.

Главное, что, по словам архитектора «предприятие рассматривается как коммерческое с возможностью предоставлять в аренду населению города мини-футбольные площадки и включает себя помещения для клиентов с раздевальными и кафе».

План размещения стадиона. Фото: пресс-служба администрации города Омска

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