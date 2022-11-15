Однопартийный Горсовет почти согласился передать «Красную Звезду» во владения омского правительства

Фото: ЯндексКарты

На комитете муниципальной собственности в Омском городском Совете прошли обсуждения по поводу передачи во владение правительству региона стадиона «Красная Звезда». С таким предложением выступил глава департамента имущества Дмитрий Махиня.

Чиновник подчеркнул, что такая «многоходовочка» избавит город от дополнительной финансовой нагрузки, а также позволит отремонтировать здание. Для этого будет заключено концессионное соглашение с «Газпромбанком», который намерен вложить в проект 10 млрд рублей и создать «вторую «G-Drive Арену».

Начать работы компания готова уже в 2023 году. Здесь планируют построить футбольный стадион на 15 тысяч мест площадью 22 тысяч квадратов. Из областного бюджета на эти цели планируется выделить 2,4 млрд рублей.

Что касается воспитанников спортшкол, которые располагаются в «Красной Звезде», Махиня пообещал полное сохранение их работы. Тем более, здание будет передано Минспорта. Все работы должны быть завершены до 2026 года.

Членам комитета такое предложение приглянулось, они решили ознакомиться с проектом реконструкции и вынести решение на пленарном заседании.

Напомним, что в состав вышеупомянутого комитета входят 10 представителей правящей партии, две «Справедливоросски», а также самовыдвиженец Половников, который после получения кресла в городской Думе, стал единороссом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самовыдвиженец с уголовным прошлым вошел во фракцию Единой России в омском Горсовете (подробнее)