Самовыдвиженец с уголовным прошлым вошел во фракцию Единой России в омском Горсовете

Фото: соцсети Алексея Половникова.

5 октября на пленарном заседании Омского городского Совета председатель органа Владимир Корбут озвучил количество фракций, которые вошли в состав 7-го созыва.

- Во фракцию «Единая Россия» вошли 36 человек. Возглавил Сергей Дроздов. Партию «Справедливая Россия - За правду» представляют три человека во главе с Анной Степаненко. И от Коммунистической партии Российской Федерации депутат Светлана Ивченко, - пояснил Корбут.

Любопытно, что при подведении итогов муниципальных выборов 12 сентября было озвучено, что единороссы взяли лишь 35 мандатов в Горсовете. О 36-ом человеке речи не шло. Был лишь самовыдвиженец Алексей Половников, который числится победителем праймериз «Единой России» по 14-му избирательному округу. Но в период предвыборной кампании появилась информация, что кандидат имеет уголовное прошлое по 111 УК РФ за причинение тяжких телесных. Судимость давно погашена, но, видимо, кто-то решил подстраховаться, и Половников стал самовыдвиженцем.

Далее, он часто мелькал на встречах с губернатором и даже был замечен на собрании единороссов при посещении Омска генсекретарем партии Анлреем Турчаком.

Сегодня стало известно, что он вошел в состав фракции правящей партии в Горсовете.