Следком отказал в возбуждении уголовного дела против омского депутата Анны Степаненко

Фото: соцсети Камилы Адамсон

Вот и подошла к концу история пьяного ночного дебоша депутата Омского городского Совета 7-го созыва Анны Степаненко. Точку в резонансной истории поставило управление Следственного комитета России по Омской области.

- Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Степаненко А.Г. по основанию, предусмотренному п.2 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в её деянии преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 1 ст. 213 КУ РФ, ст. 306 УК РФ, - гласит официальное уведомление. Документ оказался в распоряжении редакции «КП-Омск».

Напомним, конфликт между соседками назрел в июне – на парковке возле дома. Тогда Степаненко была возмущена припаркованным автомобилем жительницы дома Камилы Адамсон. Девушки повздорили. Продолжение нашло себя в ночь после выборов кандидатов в Омский городской Совет 11 сентября 2022 года.

Уже глубоко за полночь в квартиру Адамсон постучалась та самая Степаненко, которая требовала открыть входную дверь и поговорить. Камила тогда не повелась на провокацию. Но далее последовали угрозы и даже разбитая камера.

Громкое дело, которое дошло до главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, можно пересказывать долго. Итог всё равно один: Степаненко с коллегой по партии Натальей Астапчик отказались давать показания на «Полиграфе». В момент прибытия участкового Анна Степаненко действительно была пьяна - имеются свидетельские показания сотрудника МВД, а следователи не нашли признаков уголовного преступления в действиях народной избранницы.

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