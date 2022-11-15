Омские таможенники наловили контрабандистов наркотиков и валюты

Наркотики пытались отправлять из Казахстана в посылках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

32 уголовных и почти 1100 административных дел завела Омская таможня за последние 10 месяцев. Хитрых контрабандистов уже наказали суровой буквой закона.

По данным ведомства, 11 уголовных дел касались образования «фирм-однодневок». Фигуранты все привлечены к ответственности. Еще 7 фактов на общую сумму 85 млн рублей обнаружено в сфере незаконного вывода денег.

Кстати, перевозка наркотиков через госграницу тоже зафиксирована. Общей сложностью, рисковые отправители попытались перевезти более 1 кг «запрещенки».

- Каждое четвёртое уголовное дело связано с контрабандой сильно действующих веществ, которые выявлялись в международных почтовых отправления из Республики Казахстан, - отмечает заместитель начальника Омской таможни Валерий Расколов.

Административные дела оформлялись за нарушения порядка предоставления статистических форм учёта перемещения товаров, с несоблюдением валютного законодательства РФ и недекларированием либо недостоверным декларированием товаров.

- Общая сумма штрафных санкций, вынесенных за административные правонарушения превысила 24,7 млн рублей, - отметили в пресс-службе ведомства.

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