Омские мошенники вывели 67 млн рублей за рубеж, используя фирмы-однодневки

По факту финансовых преступлений заведено несколько уголовных дел. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Пока только пять эпизодов на общую сумму 67 млн рублей выявили омские таможенники, которые вычислили махинаторов по незаконным выводам денежных средств за рубеж.

Известно, что с 2019 по 2021 годы были переведены суммы от 1,5 до 26 млн рублей за поставку товаров и оказание всевозможных услуг в соседнюю страну. Но на самом деле, никаких работ не велось. Переводы производились через фиктивные договоры с фирмами-однодневками.

- В отношении лиц, причастных к их образованию, Омская таможня также возбудила серию уголовных дел, – рассказал и.о. заместителя начальника Омской таможни Владимир Русанов.

Таможня завела несколько уголовных дел по валютным операциям с использование счетов нерезидентов страны. Сейчас продолжается следствие и выявление остальных участников преступной группы.