Омичи расплачиваются за ипотеку в среднем за 23 года

Квартира становится собственностью только после погашения всех кредитных платежей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За 23 года в среднем расплачиваются за ипотеку жители Омской области. К такому выводу пришли аналитики «РИА Новости».

За собственное жилье, которое остается в залоге банка на протяжении всех лет ежемесячных выплат, люди отдают 61,6% своей зарплаты.

Средний размер ипотечного кредита – 3,1 млн рублей, для погашения которого омичам требуется 278 месяцев, или 23 года.

Быстрее всех расплачиваются за приобретенное жилье на Чукотке. Там за квартиры в 4,5 млн рублей тратят 21 год ипотечной жизни. Правда, там жители платят всего 26,8% от заработка.

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