2 млрд рублей за 9 месяцев потрачено на зарплаты омских чиновников

Данные приведены за 9 месяцев 2022 года. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Больше трети всех расходов Омской области потрачено на зарплаты бюджетников. Отчет за 9 месяцев опубликовала газета «Омский вестник».

Сумма составила 32,2 млрд рублей. При этом, 2 млрд ушло на оплату труда чиновников. Их списочная численность составила 3,1 тысячи человек.

Напомни, по распоряжению президента страны с августа были подняты зарплаты работников бюджетной сферы на 10%. На это выделялись дополнительные средства из федерального бюджета.

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