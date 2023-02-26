Продолжила есть, чтобы победить: погибшая 38-летняя омичка поперхнулась блином, но это ее не остановило

Фото: страница в соцсетях Татьяны Ч.

На конкурсе по поеданию блинов в Омской области умерла женщина. Как сообщают очевидцы, она действительно сначала немного подавилась, но продолжила есть, чтобы победить. К сожалению, 38-летнюю женщину не остановила застрявшая в горле пища: она решила доесть всю тарелку, тем самым одержав победу в конкурсе. Но вскоре вдруг посинела и начала задыхаться. - Тогда окружающие попытались своими силами откачать Татьяну Ч. Однако это не помогло - и вскоре на помощь подоспел дежурный врач санатория, который тоже уже не сумел ничего сделать. Уже после него на место подъехала и скорая, но медикам оставалось лишь констатировать смерть, - поделился очевидец происшествия, не пожелавший назвать своего имени.

Фото: страница в соцсетях Татьяны Ч.

После инцидента контроль за расследованием взяла на себя прокуратура Омского района Омской области. Надзорный орган собирается дать оценку действиям персонала во время праздника.

- В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям должностных лиц лечебного учреждения по обеспечению безопасного проведения праздника. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - опубликовала официальный комментарий пресс-служба ведомства.

Фото: страница в соцсетях Татьяны Ч.

Ранее другие знакомые женщины сообщали, что Татьяна Ч. часто ездила в санатории региона по путевкам от Фонда социального страхования. Более точный диагноз женщины выяснить пока не удалось, известно, что у женщины есть нарушения опорно-двигательного аппарата и некие неврологические патологии, о которых знакомые не пожелали распространяться, только обозначили наличие.

- Знаю точно, что у Татьяны - горб и что-то с головой. Но это говорят горничные, звукооператор, официантки, но это, наверное, врачебная тайна,- поделилась очевидица трагической случайности.

Судя по фотографиям Татьяны на страницах в соцсетях, она и, правда, часто бывала в санаториях в целях профилактики своих заболеваний. На одном из фото Татьяна запечатлена с ребенком в бассейне. Возможно, после ее смерти без матери остался несовершеннолетний сын.

Фото: страница в соцсетях Татьяны Ч.

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