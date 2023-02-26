Подавившаяся насмерть блином женщина в Омской области часто болела: ей не следовало участвовать в конкурсе

Вход в санаторий, где погибла 38-летняя омичка. Фото: соцсети.

В Масленицу в Омской области 38-летняя женщина насмерть подавилась блином. В социальных сетях очевидцы распространили информацию о том, что молодая омичка принимала участие в конкурсе на скорость по поеданию блинов. В какой-то критический момент женщина подавилась, но ей некому было помочь. В связи с этим омичи стали возмущаться, почему в профилактическом учреждении не оказалось квалифицированного медика в этот момент, который бы смог помочь женщине восстановить дыхание.

Другие стали негодовать, для чего вообще на исконно русский праздник проводить опасные конкурсы с западными корнями.

- Какое-то свинство есть еду на скорость, ни к чему хорошему такое не приведет, - написал в социальной сети возмущенный омич Олег. К его слова присоединилась женщина, которая, по всей видимости, знала умершую. Она в общих чертах сообщила, что 38-летняя несчастная омичка давно ездит по санаториям, проходит различные курсы лечения, диагноз пишущая не уточнила.

- Самое страшное, что умершая женщина была с диагнозом, поэтому и отдыхала в санатории по социальной путёвке, ее все сотрудники знают и соседние санатории, она давно и часто ездит в Коммунальник. Зная, что женщина больная, зачем разрешили ей участвовать в конкурсе? Народ повеселить? - негодовала знакомая погибшей.

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