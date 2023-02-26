В Омской области на Масленицу умерла 38-летняя женщина, подавившись блином

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пресс-служба УМВД России по Омской области подтвердила информацию о трагической случайности, которая произошла в области во время праздничных гуляний на Масленицу. В минувшие сутки во время праздничного конкурса, который проводили в санатории «Коммунальник», насмерть подавилась женщина. 38-летняя отдыхавшая соревновалась в скорости по поеданию блинов. К сожалению, увеселительное мероприятие закончилось ужасно.

- Скорой помощи на месте не было, ее вызвали позже, но было уже поздно, - написал очевидец в соцсетях.

Те, кто находились рядом, не смогли помочь пострадавшей, например, использовать грамотно прием Геймлиха. А бригада скорой помощи, вызванная очевидцами, не успела приехать вовремя и спасти женщину. К моменту прибытия медиков женщина уже скончалась.

После полиция региона провела проверку по факту случившегося.

- Материалы проверки направлены в следственный комитет, - добавили в пресс-службе полиции.

Пока министерство здравоохранения Омской области и СК РФ по региону воздерживаются от официальных комментариев до выяснения все обстоятельств случившегося.

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