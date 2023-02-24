Владимир Познер приехал в Омск на показ фильма об «Авангарде»

Фото: телеграм-канал ХК «Авангард».

В Омске прошел премьерный показ документального фильма о хоккейной команде «Авангард». Фильм, посвященный возвращению спортсменов в родной город, посмотрел российский журналист Владимир Познер.

Метр тележурналистики участвовал в воздании киноленты. Как он признался коллегам, для него Омск и его жители стали большим открытием.

- По ходу съёмок этого фильма на меня произвели сильное впечатление замечательные люди, которых я встретил и любовь омичей к своей команде и к хоккею. Ну и конечно G-Drive арена, с открытием которой для Омска началось новое время. Теперь, как мне кажется, есть всё, что необходимо для больших побед: массовый хоккей, Академия, команда и превосходная ледовая арена, куда будут стремиться все болельщики, - поделился Познер.

Сюжет фильма состоит из рассказа о возвращении хоккея в Омск. О том, что главная команда Сибири могла просто пропасть с карты КХЛ, и о том, как удалось этого избежать. Небольшой спойлер рассказал председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов.

- Кто-то считал, что команда останется в Подмосковье. Многие не верили, что арена вообще будет построена, тем более в срок. Но «Авангард» не отошел от своей цели. Это просто не в его характере. Большой хоккей вернулся в Омск. И теперь у каждого мальчишки из клубной Академии есть шанс оказаться на противоположном берегу Иртыша. На льду одной из лучших арен Европы, - пояснил Крылов.

К слову, хоть показ был и закрытый, но уже 24 февраля документалка появится на «Кинопоиске».

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