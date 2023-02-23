«Авангард» одержал победу в овертайме в матче с «Локомотивом» на «G-Drive Арене» в Омске

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

В среду, 22 февраля, «Авангард» встретился с ярославским «Локомотивом» на льду «G-Drive Арены» в Омске. Матч завершился победой омичей в овертайме — 4:3.

Счет в матче на 3 минуте первого периода открыл Иван Телегин, забросив шайбу в ворота «Локомотива» — 1:0.

Во втором периоде отличились гости. Гол в ворота омичей забили Денис Алексеев, Максим Шалунов и Максим Березкин — 1:3.

Во второй половине третьего периода Рид Буше оформил «дубль» и сравнял счет — 3:3.

Исход матча решился в овертайме. Гол Корбэна Найта принес победу «Авангарду». Счет — 4:3.

Напомним, в пятницу, 24 февраля, «Авангард» сыграет на домашней арене с нижегородским «Торпедо».

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru