На трассе Челябинск-Новосибирск под Омском произошло втрое за сутки смертельное ДТП

Фото: Госавтоинспекция

22 февраля в ДТП под Кормиловкой не стало 22-летнего водителя «Митсубиси». О смертельной аварии рассказывает Госавтоинспекция.

Все произошло около шести часов вечера на 882 километре трассы Челябинск-Новосибирск.

- Молодой человек 2001 г.р. выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем «Вольво» под управлением мужчины 1985 г.р., - уточнили в ведомстве.

Получается, что в этот роковой час владелец седана влетел под фуру, что и стало причиной его смерти.

Отметим, сегодня это уже третье смертельное ДТП на федеральной трассе Р-254 за последние два дня снегопадов. Омичам напоминают, что в период бушующей непогоды автомобилистам стоит быть внимательными на дорогах. Сейчас в регионе девствует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков.

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