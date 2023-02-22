На трассе под Омском «семерка» столкнулась с грузовиком, погибли три человека

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сегодня утром, 22 февраля, в ДТП на трассе в Кормиловском районе Омской области легковушка столкнулась с грузовиком.

По предварительной версии, что в районе 40 километра автодороги Сыропятское-Калачинск ВАЗ-2107 столкнулся с грузовым автомобилем «Сузуки Эльф».

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В результате аварии на месте скончались водитель «семерки» и два пассажира. Еще один человек, находивший в легковушку выжил. Его и водителя «Сузуки» с травмами доставили в больницу.

Правоохранители проводят проверку, по итогам который будут установлены все причины и обстоятельства происшествия. Ее ход на контроль взяла областная прокуратура.

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