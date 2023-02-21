Омская прокуратура проконтролирует расследование жуткого ДТП на трассе Челябинск-Новосибирск

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Прокуратура Омской области взяла на контроль ход проведения проверки по факту ДТП на трассе Челябинск-Новосибирск в Калачинском районе.

Напомним, сегодня утром, 21 февраля, на 892 километре трассы Челябинск-Новосибирск лоб в лоб столкнулись два большегруза — МАН и ГАЗель. От удара оба автомобиля загорелись.

Одно из самых первых фото аварии Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, в результате аварии на месте от полученных травм скончался 37-летний житель Ивановской области, находившийся за рулем ГАЗели.

По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действий виновника аварии. Результаты проверки и законность принимаемых процессуальных решений находится на контроле областной прокуратуры.

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