На трассе под Омском после лобового столкновения загорелись МАЗ и ГАЗель, есть погибшие

Фото: Госавтоинспекция.

Сегодня утром, 21 февраля, в Калачинском районе Омской области на 892 километре трассы Челябинск-Новосибирск лоб в лоб столкнулись два большегруза — МАН и ГАЗель. От удара оба автомобиля загорелись.

По информации УМВД России по Омской области, есть погибшие. Информация уточняется.

Фото: Госавтоинспекция.

На месте аварии работают полицейские. Они устанавливают обстоятельства и причины происшествия, а также данные водителей.

Фото: Госавтоинспекция.

Из-за ДТП на данном участке трассы образовалась пробка. Водителей просят быть предельно внимательными при его проезде.

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