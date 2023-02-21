На трассе под Омском после лобового столкновения загорелись МАЗ и ГАЗель, есть погибшие

Фото: Госавтоинспекция.
Сегодня утром, 21 февраля, в Калачинском районе Омской области на 892 километре трассы Челябинск-Новосибирск лоб в лоб столкнулись два большегруза — МАН и ГАЗель. От удара оба автомобиля загорелись.
По информации УМВД России по Омской области, есть погибшие. Информация уточняется.
Фото: Госавтоинспекция.
На месте аварии работают полицейские. Они устанавливают обстоятельства и причины происшествия, а также данные водителей.
Фото: Госавтоинспекция.
Из-за ДТП на данном участке трассы образовалась пробка. Водителей просят быть предельно внимательными при его проезде.
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