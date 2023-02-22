В омской мэрии прокомментировали ситуацию с пятиэтажным домом на проспекте Мира

Фото очевидцев.

Накануне в редакцию «КП-Омск» поступило сообщение от омичей, что в городе рушится второй пятиэтажный дом по проспекту Мира, 167Б. Ранее горожане задавали вопрос о том, что по стенам этого многоквартирного дома тоже ползут трещины. А на днях проживающие рядом омичи обратили внимание на разбор секций дома. Эту информацию прокомментировали в городской мэрии.

- По сведениям, имеющимся в департаменте жилищной политики администрации города Омска, жилой дом по адресу проспект Мира 167Б, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в установленном законом порядке не признан. В департаменте городского хозяйства объясняют, никакого обрушения на объекте нет, проводится разбор кладки торцевой стены для дальнейшего ремонта, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что в августе 2022 года в Омске произошло частичное обрушение пятиэтажного здания общежития из-за износа части несущих конструкций. В этом происшествии никто не пострадал.

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