«Дом не признан аварийным»: в Омске разбирают второй дом, который тоже сильно рушится

Жители второй ветхой пятиэтажки обратились в «КП-Омск» с жалобой на возможное обрушение. К жалобе приложили фото, по которому видно, что дом действительно в плохом состоянии. Здание по проспекту Мира, 167Б огородили забором и разобрали несколько секций на пятом этаже. При этом в августе 2022 года, после нашумевшего инцидента с обвалившейся секцией в общежитии по улице Нефтезаводской фотографировали стены с глубокими трещинами и переживали за свою возможную участь. Оба дома 335 серии, оба расположены в Нефтяниках, оба давно перешагнули полувековой рубеж без капитального ремонта или реконструкции.

- Дом не признан аварийным и включен в Региональную программу проведения капитального ремонта. Первый капремонт был запланирован в 2017 году, однако затем было принято решение о переносе работ на 2020-2022 годы. Администрация округа держит вопрос на контроле, — пояснили тогда в администрации относительно общежития по проспекту Мира.

А спустя полгода неаварийное здание находится в ужасающем состоянии. Правда, пока непонятно, его собираются отремонтировать, или же частично разобрать. В любом случае, жизни в нем становится все меньше: по словам жильцов, с 1 этажа съехала парикмахерская, с сайтов объявлений, где полгода назад был бум объявлений о продаже комнат площадью 16,7 квадратных метров, предложения пропали - все ушли в архив агентств. Самое интересное, что на первом этаже до сих пор расположен участковый пункт полиции.

Всего в Омске в 50-е годы прошлого века было построено 170 домов 335-й серии. Главный их недостаток - отсутствие части несущих конструкций. Если в современном жилье нагрузка на перекрытия - пол или потолок - распределяется равномерно, они опираются на четыре или две колонны, то в домах этой серии одна сторона пола стоит на колонне, и она предназначена для вертикальных нагрузок, другая - только на панели, и на нагрузки не рассчитана. При разрушении этой панели сначала может провалиться пол, а затем и весь дом. Угроза жизни и здоровью жильцов прямая и очевидная. Полная реконструкция одного дома 335-й серии стоит в Омске обойдется в 10 миллионов рублей. Разумеется, таких средств в омском бюджете нет.

Мы обратились за комментарием к администрации города. Ждем ответа.

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