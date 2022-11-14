Приплыли: затяжные осадки превратили улицы Омска в грязевые озера

Фото: «Аварийный Омск» во Вконтакте

Слякоть, которая продолжается в Омске уже неделю, довела жителей до массовых возмущений.13 ноября в городских пабликах во Вконтакте начали появляться сообщения с негодованием горожан о затопленных улицах.

Больше всех возмущены жители Амурского поселка, которые в прямом смысле проплывают под виадуком на улице 21-ой Амурской. Еще одной территорией был возмущен подписчик «ЧП Омск». Автор поста поведал, что все лето велись работы по монтажу ливневой канализации.

- Сделали как попало ливневку. Это чудо лепили из палок аж целый год, после того как люди жаловались на озера и пруды возле площади праздников в Амуре. Ливневку сначала сделали вообще как будто навалили кучу мусора, просто навалили бетон кривой кучей и засыпали землей, - сетует омич.

На пост отреагировали в городской администрации.

- Работа подрядчика по обустройству ливневой канализации на этом участке ещё не была завершена и не была принята заказчиком. Приведение лотков ливневки в уровень с асфальтобетонным покрытием планируется до 16 ноября, - пояснили в мэрии.

На последствия непогоды жалуются и в других районах города. Так, например, по улице 10 лет Октября люди утопают в грязи из-за отсутствия тротуаров. Страдают также жители Старого Кировска и даже Бульвара Заречного. Там, по словам автора, район дома 2б ежегодно превращается в огромное озеро в созон дождей и весенний период.

А между тем, напомним, что осадки в виде дождя и мокрого снега в Омской области сохранятся до вторника.

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