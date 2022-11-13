Мокрый снег и плюсовые температуры установятся в Омске до середины недели

Слякоть продержится в регионе до среды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До середины недели в Омске установятся мокрый снег и плюсовые температуры. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление.

Непогода, которая сопровождается осадками и теплом в регионе обусловлена влиянием атлантического циклона. Климатическая норма по температуре превышена на 3 градуса.

- На формирование погодных условий в Омской области будет оказывать обширный атлантический циклон. Ожидается облачная погода с осадками разной интенсивности в виде дождя и снега, - пояснила руководитель управления Наталия Криворучко.

Что касается погоды, сегодня, 13 ноября, особых изменений не ожидается относительно вчерашнего дня. По-прежнему в регионе будет буйствовать снег с дождем. Температура днем прогреется до +5°C, ночью до +1°C. Возможно образование гололеда. Ветер юго-западный в отдельных районах порывы до 18 м/с.

14 ноября мокрый снег сохранится. Днем потеплеет вновь до +5°C. В ночные часы ожидается - 3...+ 2°C. Ветер южный до 13 м/с.

Во вторник немного похолодает, столбик термометра днем опустится до +1°C, а ночью + 1...- 4°C. На дорогах возможно гололедица. Ветер сменит направление на северо-западное. Атмосферное давление начнет расти.

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