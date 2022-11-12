В Омске в октябре зафиксировали выбросы формальдегида, хлороводорода и фенола

По словам синоптиков, случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в Омске не зарегистрированы Фото: Алексей ФОКИН

В Омске в минувшем октябре наблюдался повышенный уровень загрязнения воздуха. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

По данным синоптиков, в Омске в ночные и утренние часы 1, 2, 13, 26, 28, 30 октября наблюдали метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере.

В октября на территории Омска было зафиксировано 8 случаев превышения предельно-допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе - фенол (2 случая), хлороводород (2 случая), взвешенные вещества (2 случая), формальдегид (2 случая).

Ведомство также опубликовало карту Омска, на которой указаны загрязняющее вещество и уровень загрязнения в каждом из округов города.

Фото: скриншот сайта Обь-Иртышского УГМС

В течение месяца специалисты Обь-Иртышского УГМС ежедневно 3-4 раза в сутки отбирали пробы атмосферного воздуха на 9 стационарных постах, расположенных во всех округах Омска. В каждой из них определяли содержание 29 примесей, в октябре всего проведено более 10 тысяч таких определений.

- Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на стационарных постах Омска не зарегистрированы, - отметили в ведомстве.

Напомним, в этом месяце синоптики также регистрировали выбросы вредных веществ в воздухе. Так, в минувший четверг, 10 ноября, в Октябрьском округе Омска содержание формальдегида в атмосфере составило 1,6 ПДК.

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