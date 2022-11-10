В Омске зафиксировали выбросы формальдегида в Октябрьском округе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в Омске в атмосферном воздухе зафиксировали выбросы опасного вещества. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

В минувший вторник, 8 ноября, содержание формальдегида в воздухе в Октябрьском округе Омска составило 1,6 ПДК. При этом в других округах повышенной концентрации этого вещества отмечено не было.

Формальдегид - опасное токсичное вещество, которое способно вызвать раздражение слизистых и кожных покровов, выражающееся в сыпи, зуде. К признакам отравления им можно также отнести следующие - проблемы со сном, вялость, частые головные боли.

Напомним, в последний раз формальдегид воздухе находили в Октябрьском округе Омска 18 октября. Тогда содержание токсичного вещества составило 1,2 ПДК.

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