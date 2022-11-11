На полпути: на трассе под Омском задержали школьницу, пытавшуюся добраться в Краснодар

Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области

На трассе под Омском задержали двух подростков из Хакасии, которые пытались добраться автостопом в Краснодар.

Накануне вечером сотрудники ДПС в районе 595 километра трассы Омск-Тюмень заметили двух пешеходов, шедших по обочине дороги. Автоинспекторы остановили их и выяснили, что они двоюродные брат с сестрой. Парню было 19 лет, а девушку - 15 лет. По их словам, они направлялись автостопом из Абакана в Краснодар.

Полицейские поговорили с путешественниками и доставили их в отдел МВД по Любинскому району. Они выяснили, что девочка проживала в Абакане с мамой. Тогда правоохранителей связали с ее матерью, которая, как оказалось, после ухода дочери из дома никуда не обращалась.

Отметим, что о причине, по которой девочка решила сбежать из дома, не сообщается.

До приезда в Омскую область родительницы подростка поместили в Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Напомним, ранее в Омске спустя три дня после пропажи нашли девочку, сбежавшую после ссоры с мачехой.

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