«Поссорилась с мачехой и сбежала»: В Омске нашли без вести пропавшую 14-летнюю девочку

С девочкой все в порядке. Расставаться с жизнью она и не думала. Фото: УМВД России по Омской области

Благополучно закончилась история с исчезновением 14-летней жительницы Омска Лизы Ш.

Напомним, девочка пропала еще 2 марта. Днем она ушла в школу. А вечером, когда родные забили тревогу, выяснилось, что на уроках она так и не появлялась.

Еще больше семью напугали странные статусы, которые школьница поставила на своих страницах в соцсетях, и ее прощальная записка, найденная дома.

Выяснилось, что раньше Лиза уже уходила из дома, две ночи провела в подъезде. Потом ее нашли. Так получилось и в этот раз.

– Девочку нашли, в подъезде дома на территории 8-го отдела полиции. Ее по приметам узнали бдительные граждане и сообщили о ней. Со школьницей все хорошо, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Совершать самоубийство не хотела. Сказала, что поругалась с мачехой и ушла.