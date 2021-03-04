Родные пропавшей три дня назад омской школьницы сделали заявление

Школьница пропала посреди дня по дороге на учебу.

В Омске уже третий день ищут 14-летнюю школьницу Лизу Шульпиноу. Девочка пропала во вторник днем. Ушла в школу и не вернулась. К ее поисками уже занимается полиция и волонтеры из омских поисковых отрядов.

Пока о месте нахождения Лизы ничего не известно. Родители девочки обратились к омичам через соцсети с просьбой помочь в поисках их ребенка.

- Мы, родные Лизы Шульпиной 14 лет, обращаемся к жителям города Омска с просьбой помочь в поисках нашего ребенка. Лиза пропала 2 марта 2021 года. Она была одета в черную шубу, серые клетчатые штаны, черные ботинки, черные шарф и шапку. За любую достоверную информацию о местонахождении девочки гарантировано денежное вознаграждение. Звонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52, - опубликовали обеспокоенные родители пост в соцсетях.

Приметы Лизы: рост 170-173 см, худощавого телосложения, лицо смуглое, волосы прямые темно-русые, глаза карие.

Была одета в черную шапку с большим помпоном, черный полушубок из искусственного меха с капюшоном, серые брюки и темные ботинки.

Если вы видели Лизу или знаете, где она может находиться позвоните на горячую линию поисковых отрядов или в полицию.