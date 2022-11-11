В магазинах Омска нашли чрезвычайно опасную для жизни кукурузу

Последствия от его употребления не просто страшные, а жуткие! Фото: Мария ЛЕНЦ

На прилавках омских магазинах может находиться отварная кукуруза, которая способна вызывать серьезное отравление. Об этом сообщили в региональном управление Роспотребнадзора.

Как сообщили в ведомстве, отварная кукуруза в вакуумной упаковке от производителя A.I.M-SHAMSHOD (Республика Узбекистан), которая сейчас изъята с прилавков магазинов в Омске и области чрезвычайно опасна и может вызвать отравление. Омичей, которые успели купить ее, просят ни в коем случае не употреблять ее в пищу.

Ранее кукуруза от данного производителя стала причиной отравления трех человек в Красноярском крае. Пострадавшим медики поставили предварительный диагноз ботулизм.

Как стало известно, продукт поставляли не только в Омскую, но и в Новосибирскую, Кемеровскую области, а также в Алтайский, Забайкальский, Красноярский края и Республики Хакасия и Бурятия.

Сейчас ведомство проводит внеплановую проверку импортера. Ситуация находится на строгом контроле ведомства.

Напомним, ранее специалисты управления Роспотребнадзора обнаружили кишечную палочку в тортах и пирожных, что продавались в магазинах Омска и области.

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