В магазинах Омска нашли чрезвычайно опасную для жизни кукурузу

Последствия от его употребления не просто страшные, а жуткие!
Фото: Мария ЛЕНЦ
На прилавках омских магазинах может находиться отварная кукуруза, которая способна вызывать серьезное отравление. Об этом сообщили в региональном управление Роспотребнадзора.
Как сообщили в ведомстве, отварная кукуруза в вакуумной упаковке от производителя A.I.M-SHAMSHOD (Республика Узбекистан), которая сейчас изъята с прилавков магазинов в Омске и области чрезвычайно опасна и может вызвать отравление. Омичей, которые успели купить ее, просят ни в коем случае не употреблять ее в пищу.
Ранее кукуруза от данного производителя стала причиной отравления трех человек в Красноярском крае. Пострадавшим медики поставили предварительный диагноз ботулизм.
Как стало известно, продукт поставляли не только в Омскую, но и в Новосибирскую, Кемеровскую области, а также в Алтайский, Забайкальский, Красноярский края и Республики Хакасия и Бурятия.
Сейчас ведомство проводит внеплановую проверку импортера. Ситуация находится на строгом контроле ведомства.
Напомним, ранее специалисты управления Роспотребнадзора обнаружили кишечную палочку в тортах и пирожных, что продавались в магазинах Омска и области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Вкусно до тошноты: на полках омских магазинов продавали торты и пирожные с кишечной палочкой
В Омске Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку в кондитерских изделиях(подробнее...)