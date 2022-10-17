Вкусно до тошноты: на полках омских магазинов продавали торты и пирожные с кишечной палочкой

После поедания такой вкуснятины рвота и диарея обеспечены Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне омское управление Роспотребназдора поделилось результатами проверок предприятий, занимающихся производством и реализацией хлебобулочных, кондитерских и мукомольно-крупяных изделий.

С начала 2022 года специалисты ведомства провели 162 проверки, в результате 41 из них были выявлены нарушения.

При проверках были отобраны и исследованы 606 проб хлебобулочных, кондитерских и мукомольно-крупяных изделий. Из них 445 на физико-химические показатели - в одной пробе сухих завтраков содержание глютена не соответствовало норме.

На санитарно-химические показатели были проверены 356 проб, а микробиологические - 398 проб. По микробиологическом показателям требованиям не соответствовали шесть кондитерский изделий - торт «Сметанин», круассан миндальный, пирожное «эклеры со сгущенным молоком», торт «Киви-Клубника» 700 граммов, торт «Киви-клубника» 650 граммов, торт «Любимая сказка». В них нашли кишечную палочку.

Кроме того, часть проб была проверена на радиологические показатели - 5, на содержание ГМО - 37.

Всего за 2022 года Роспотребнадзор забраковал одну партию хлебобулочных изделий общим весом 1 киллограмм, 17 партий кондитерских изделий весом 16,8 килограммов, а также 8 партий мукомольно-крупяных изделий весом в 21 килограмм.

- Основными причинами забраковки продукции являлись - нарушение условий хранения и сроков годности продукции, реализация продукции без маркировочных ярлыков и сопроводительных документов, - пояснили в ведомстве.

Всего по результатам проверок был составлен 41 протокол об административном правонарушении на общую сумму 129 тысяч рублей, а также было вынесено 14 предупреждений.

Напомним, ранее Ропотребнадзор находил кишечную палочку в торте «Сметанин» и других кондитерских изделиях.

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