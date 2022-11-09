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9 ноября 2022 9:25

Омское отделение КПРФ требует общественного порицания для вандалов, разрушивших памятник Дзержинскому

Секретарь Алёхин готовит обращение в Следственный комитет, но никто не надеется на наказание буквой закона
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: соцсети Ивана Федина

Фото: соцсети Ивана Федина

За разрушенный памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому в омских Нефтяниках вандалам грозит уголовная ответственность. И общественное порицание. Об этом «КП-Омск» заявил член омского отделения партии КПФР Иван Федин.

- Наказания не только уголовно-процессуального, но и в виде общественного порицания. Господствующая идеология диктует выпячивания иных «героев». Боюсь, что найти вандалов и заставить их за свой счёт восстановить порушенное, люди в погонах и мантиях скорее всего не смогут, - прокомментировал экс-депутат Горсовета.

Как пояснил собеседник, неравнодушные к идеологии коммунистов люди уже начали предлагать помощь в восстановлении мемориала, а также открыть счёт для сбора добровольных пожертвований.

Со стороны партии секретарь Обкома Алексеем Алёхиным готовится обращение в региональное управление Следственного комитета.

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