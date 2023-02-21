Омский спецотряд задержал курьера, хранившего наркотики в домашнем сейфе

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омскй области

Сотрудники госнаркоконтроля вместе с отрядом «Гром» задержали 30-летнего омича. Парня удалось вычислить несмотря на все меры конспирации, принимаемые с его стороны.

А «спалился» он в гаражном кооперативе Октябрьского округа. Там его приняли с тремя крупными свертками, которые содержали 75 пакетиков с N–метилэфедроном. Всего при себе подозреваемый имел 68 граммов запрещенного вещества. А вот дома хранилось в несколько раз больше.

- При обследовании арендованной гражданином квартиры в микрорайоне Чкаловский сотрудники полиции обнаружили еще одну партию наркотика – более 270 граммов. Запрещенное к обороту вещество фигурант хранил в сейфе, размещенном в шкафу с одеждой.

Сейчас омичу предъявлены обвинения сразу по двум уголовным статьям за незаконный сбыт и хранение. Теперь полиция ищет его подельников.

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