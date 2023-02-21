В Омске задержали членов межэтнической ОПГ, терроризировавшей предпринимателей в нескольких регионах России

Фото: пресс-служба УСФБ России по Омской области.

В Омске силовики пресекли деятельность межэтнической преступной группировки, занимавшей мошенничеством и вымогательством денежных средств у предпринимателей в нескольких регионах России. Членами ОПГ были представители национальных диаспор.

По информации УФСБ России по Омской области, в феврале 2023 года члены банды, угрожая физической расправой, требовали от руководителя одной из фирм передать им 1,25 миллиона рублей наличными и автомобиль стоимостью более 3,5 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба УСФБ России по Омской области.

Однако заполучить имущество предпринимателя у предприимчивых представителей диаспор не вышло: их задержали сотрудниками УФСБ и УМВД России по Омской области при силовой поддержке Росгвардии.

— На основании переданных УФСБ и УМВД России по Омской области материалов СУ УМВД России по Омской области в отношении членов межэтнической межрегиональной организованной преступной группировки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере), — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

Силовики проводят следственные действия по уголовному делу, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По ходатайству следствия Куйбышевский районный суд поместил фигурантов дела под стражу на 2 месяца.

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