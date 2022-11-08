Из бизнеса в благотворительность: многодетные мамочки шьют одежду для ребят с фронта

Такие флисовые кофты получают из Омска ребята на фронте. Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Трусы с совушками, тонкие балаклавы, флисовое белье, а еще чай, кофе и вязанные носки с сюрпризом. Всё это фасуют Наталья Александрова, Василина Кобзева и Юлия Калина. Омички совсем недавно имели свой бизнес по продаже ткани, но сегодняшние реалии заставили перепрофилироваться. О своем проекте девушки рассказали «КП-Омск».

- Был чат, где девочки покупали у нас ткань, там же были обсуждения и советы по пошиву. Появился Указ президента, и все взволновались. Многие из нас - мамы, жены. И мы решили, что надо что-то шить, пацаны-то голые. Пацанов нужно одевать. Тогда взялись шить из того, что есть, - вспоминает Василина Кобзева.

Но то, что было, оказалось недостаточным. Хоть девчонки стараются обеспечить всем необходимым именно омских ребят, но материала требуется много. Тогда мастерицы решили организовать сбор из серии «у кого что есть». Бабушки потянулись с носочками, внутрь которых вкладывают конфетки, кто-то начал приносить свои запасы тканей, а некоторые - просто переводить деньги.

- Сбором денег занимается Наталья. Она открыла электронный счет, на который все желающие перечисляют деньги. Она же и занимается закупкой тканей, - поясняет Василина.

Наталья готовит изделия для будущей посылки. Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Все изделия девушки и их большая команда неравнодушных омичек отшивают сами. Сначала на своем складе раскраивают, а дома уже делают основную работу.

- Кто-то в декрете с детьми может себе позволить в свободную минутку сделать пару строчек, кто-то ночью шьет, кто-то работает в ателье и там шьет, - рассказывает собеседница.

Из флиса получаются тёплые толстовки и штаны, их можно использовать как нательное белье. Непосредственно из термополотна ребятам уходит нательное. А еще балаклавы из футболочной ткани, повязки на руки и на ноги для распознавания свой-чужой и трусы.

Василина тщательно отбирает ткани для нижнего белья. Ведь оно должно быть комфортным. Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Как поясняет Василина, этот предмет гардероба очень нужен всем тем, кто находится на поле боя. Ведь порой у ребят нет возможности даже помыться, а про простирать и говорить нечего. Зачастую трусы используют как одноразовые, поэтому и шьют их из темной ткани. А вот нижнее белье поярче получают пациенты госпиталей.

- Шьем трусы с липучками по бокам для госпиталей. И футболки. Они все цветные. Трусишки с совушками, например, чтобы хоть как-то поддержать ребят. Чтобы не все было черное и мрачное. Плюс, такие ткани где-то у бабушек, мам на антресолях хранятся мы их собираем, - уточняет мастер.

Посылки швеи отправляют уже не первый раз. В основном, с доставкой им помогают ребята, которые были на поле боя.

- Например, ОМОН, СОБР. Мы их одеваем и отдаем посылки, чтобы туда нашим парням везли. Отправляем кофе, чай, конфеты. В мешок кладем записочку с пожеланием удачи, - подчеркивает Василина.

Вот такие «приветы» из Омска передают местные школьники и воспитанники детсадов. Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Остаться безучастными в такое время все три омички не могли, так как сами являются матерями. У Василины сразу трое сыновей, старшему 13. У Натальи двое мальчишек, одному из них уже 15. Юля также мать будущего защитника Родины.

- Мы хотим, чтобы всё закончилось побыстрее, поэтому стараемся поддержать тех парней, которые там, чтобы наши пацаны туда уже не попали, - с грустью в глазах поясняет многодетная мать.

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