«Наши всегда поделятся с мирными жителями»: ветераны омской медицины снабжают армию вязаными вещами

Фото: Ольга Добаш

Менталитет россиянина так устроен, что остаться безучастным к беде ближнего человека он не может. Руки так и тянутся помочь. А в чем будет измеряться эта помощь – каждый решает сам.

Петелька за петелькой, ряд за рядком врач Областной детской больницы Ольга Добаш с любовью и теплотой вяжет очередную пару шерстяных носков. Она – ветеран здравоохранения, запредседателя общественной организации - свое хобби решила направить в благое русло и вязать вещи для российских солдат, которые сейчас находятся на Украине. К этой инициативе подтянула своих коллег и подруг. Подробности она рассказала «КП-Омск».

- Инициатор я сама. Ещё с 24 февраля мы поняли значимость и поддержали спецоперацию. Имея опыт участия в разных боевых действиях под Дамаском, в Афганистане, Чеченской войне, наши медики знали, что надо, - рассказывает Ольга Владимировна.

Крючок и спицы – главное оружие бывших акушерок, медсестер, врачей. Это сегодня они на пенсии, но забота о людях у них в крови. Поэтому для защиты здоровья тех ребят, которые отстаивают интересы Родины вдали от дома, женщины тратят всё свободное время.

Фото: Ольга Добаш

- Нужно тепло из дома, поддержка матери, бабушки, сослуживцев. Вот и начали вязать, кто умел, и кто только начал. Тапочки, носки, головные повязки. Особенно хотелось поддержать наш медицинский десант, отправившийся летом на Донбасс. Там есть и женщины, - уточняет собеседница.

Первая партия из 50 штук уехала на Донбасс, как только из Омска стали отправлять первые гуманитарные грузы. Все участницы вязального любительского клуба – матери, они прекрасно понимают, что вдали от родных даже самым крепким мужчинам хочется поддержки и тепла. Поэтому их инициатива разлетелась по всему региону. Сейчас к ним присоединились отдыхающие санатория «Мир», реабилитационного центра «Оазис».

- Для медработников, у которых милосердие в крови, это не первая акция «Нити добра». Мы всегда помогаем, вяжем, одеваем и наших земляков в Марьяновском, Нежинским, Алексеевском, Кормиловском домах интерната, - поясняет Ольга Добаш.

Не прошли мимо ветеранов-медиков и события 2014 года. Как рассказывает омичка, тогда в Омск приехали первые беженцы из Украины, и здесь родился первый малыш у одной из семей.

- Тогда сотрудники Областной детской больницы быстро навязали шапочки, пинеточки, носочки, комбинезончики, шапочки, жилеточки и передали малышу и потом другим деткам, - вспоминает медик.

Кстати, нитки женщины покупают за свой счет, есть и средства меценатов, а также деньги Совета ветеранов. Вяжут из самых теплых материалов. Некоторые мастерицы даже прядут сами из шерсти животных. В будущей посылке, кстати, есть несколько изделий из собачьей шерсти.

Сейчас омички готовят подарки к Новому году, они поедут не только на фронт, но и солдатам в военные госпитали. В посылке очень много размеров, если примерить, то найти свою пару может каждый. Даже не военнослужащий.

- Я знаю наших ребят, они всегда поделятся с мирными жителями. Поэтому мы вяжем разные размеры, формы и расцветки. Не бывает много добра, - заключила женщина.

Фото: Ольга Добаш

К слову, сбором гуманитарной помощи сейчас занимаются в каждом крупном населенном пункте страны. Кто-то собирает продукты, кто-то шьет или вяжет вещи. Всё это отправляется не только солдатам, но и тем мирным жителям, которые до сих пор остаются в своих домах на линии фронта. Ведь добра, действительно, много не бывает. А русская душа – она безгранична.

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