Налоговая решила обанкротить пивзавод омского экс-депутата Ларисы Горностаевой

Светлана отрицает свою вину в налоговых преступлениях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пивзавод омского экс-депутата Ларисы Горностаевой решила обанкротить налоговая служба. Информация об этом направлена в Арбитражный суд.

Межрайонная инспекция требует признать банкротом ООО «Сибирский стандарт», которое занимается производством напитков.

Напомним, что бывшая народная избранница сейчас находится под следствием. Ее обвиняют в том, что ее компания нелегально сбывала продукцию и скрыла от государства 396 млн выплат по акцизам и 91 млн по НДС.

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