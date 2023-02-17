Налоговая решила обанкротить пивзавод омского экс-депутата Ларисы Горностаевой

Светлана отрицает свою вину в налоговых преступлениях.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Пивзавод омского экс-депутата Ларисы Горностаевой решила обанкротить налоговая служба. Информация об этом направлена в Арбитражный суд.
Межрайонная инспекция требует признать банкротом ООО «Сибирский стандарт», которое занимается производством напитков.
Напомним, что бывшая народная избранница сейчас находится под следствием. Ее обвиняют в том, что ее компания нелегально сбывала продукцию и скрыла от государства 396 млн выплат по акцизам и 91 млн по НДС.
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