Депутат омского Горсовета Лариса Горностаева упорно отрицает вину в налоговом преступлении

Пока депутат не признает вину.В любом случае, точку в громком деле поставит суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вину в налоговом преступлении упорно отрицает депутат омского Горсовета Лариса Горностаева. Подробности резонансного делал «Коммерческим вестям» раскрыл замруководителя 3-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Омской области Александр Сертаков.

Напомним, что владелицу пивного завода ООО «Сибирский стандарт» подозревают в сокрытии налогов на 487 млн рублей.

- Имело место обналичивание по аналогии с группой Станислава Мацелевича. Горностаева упорно отрицает вину и отказывается возмещать ущерб государству. Дело уже передано в прокуратуру. Уверяю, что мы нашли неопровержимые доказательства виновности подозреваемой – в частности, неучтенные врезки в центральный водопровод ресурсоснабжающей организации, закуп хмеля и солода через номинальные организации. Все это говорит нам о том, что было гораздо больше произведено, чем продано, по официальным данным, - поясняет следователь.

Но предпринимательница упирается, считая, что обвинение надумано. Якобы вся продукция была задекларирована. При этом сбыт шел на территории всей РФ. Через подконтрольные фирмы велись переводы и обналичивание средств, в схеме участвовали многие люди.

Стоит отметить, что народной избраннице грозит наказание в виде штрафа и принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы до 6 лет.