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Общество7 ноября 2022 10:00

Николай Студеникин официально ушел с поста главного прокурора Омской области

Его фамилия исчезла с сайта ведомства
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: прокуратура Омской области

Фото: прокуратура Омской области

Пост главного прокурора Омской области официально покинул Николай Студеникин. Информация о нем исчезла с сайта ведомства.

На свей должности он проработал с весны 2020 года. После ухода в отпуск исполняющим обязанности был назначен Андрей Хамошин.

Что касается Студеникина, его отставку предвещали давно, так как 20 октября ему исполнилось 60 лет. Руководитель достиг максимального возраста службы в этой структуре.

По данным федеральных источников «Коммерческих вестей» Николая Студеникина может сменить Алексей Афанасьев из Карелии.

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