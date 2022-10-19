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Политика19 октября 2022 7:46

Алексей Афанасьев из Карелии может сменить омского прокурора Николая Студеникина

Пока руководитель омского ведомства находится в отпуске
Виктория КОВЕРНЕВА
Остается ждать официальной информации от ведомства и возвращения Студеникина из отпуска.

Остается ждать официальной информации от ведомства и возвращения Студеникина из отпуска.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омского прокурора Николая Студеникина может сменить Алексей Афанасьев из Карелии. Об этом сообщают федеральные источники «Коммерческих вестей».

Пока Студеникин находится в отпуске, после которого, как полагают многие, он отправится на пенсию. 20 октября ему исполняется 60 лет.

Что касается предполагаемого ставленника, о будущем прокуроре известно, что с февраля 2000 года он последовательно занимал должности следователя, заместителя прокурора Ермаковского района, прокурора Курагинского района, Минусинского межрайонного прокурора Красноярского края.

С 9 ноября 2016 года – зампрокурора Красноярского края, а с 7 июня 2021 года назначен на должность первого зама прокурора Республики Карелии.